Polizei Braunschweig

POL-BS: Körperverletzung in der Straßenbahn - Polizei sucht Zeugen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Am Jödebrunnen

04.02.2023, 18.30 Uhr

Als Jugendliche in der Straßenbahn wegen ihres lauten Verhaltens von einem Fahrgast angesprochen werden, kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung und Flaschenwürfen.

Am Samstagabend stieg eine Gruppe von Jugendlichen am Alsterplatz in der Weststadt in die Straßenbahn der Linie 3 in Richtung Volkmarode ein. Bereits an der Haltestelle waren sie durch ihr lautes und offensichtlich alkoholisiertes Auftretens negativ aufgefallen. In der Bahn verhielten sich drei bis vier Jugendliche ebenfalls sehr laut, was einer der Fahrgäste zum Anlass nahm, die Jugendlichen anzusprechen.

Daraufhin wurde der 39-jährige Fahrgast aus dieser Gruppe heraus körperlich angegriffen und verletzt. Als zwei weitere Zeugen im Alter von 59 und 27 Jahren dem Mann zu Hilfe eilten, wurde der Jüngere von ihnen ebenfalls attackiert. Verletzungen konnten zunächst nicht festgestellt werden.

Die Jugendlichen sollen anschließend Flaschen innerhalb sowie außerhalb der Straßenbahn geworfen haben.

Zwei der Jugendlichen wurden wie folgt beschrieben:

Erste Person:

- 16-17 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - blonde Haare - weiße Jacke - akzentfreies Deutsch

Zweite Person:

- 16-18 Jahre alt - ca. 1,70 bis 1,75 m groß - kurze dunkle Haare - Schnauzbart - dunkler Teint - akzentfreies Deutsch

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere Fahrgäste der Straßenbahn, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 0531/476-3515 zu melden.

