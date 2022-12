PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Einbruch in Einfamilienhaus in Hofheim und versuchter Einbruch in Oberliederbach +++ Taschendiebstahl in Schwalbach am Taunus +++ Geldbörse in Kriftel entwendet

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus - Hofheim Lorsbach, Münsterer Straße, Donnerstag, 08.12.2022, 18:00 Uhr bis Freitag, 09.12.2022 um 19:05 Uhr

In der Zeit von Donnerstag bis Freitag betraten Unbekannte das Grundstück des Einfamilienhauses und schlugen ein Fenster ein. Durch dieses Fenster begaben sie sich in das Gebäude und durchsuchten sämtliche Schränke nach Diebesgut. Momentan liegen noch keine Täterhinweise vor.

Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises nimmt dazu Hinweise unter der Telefonnummer 06196-2073-0 entgegen

2. Versuchter Einbruch in Reihenhaus - Liederbach am Taunus- Oberliederbach, Fasanenweg, Freitag, 09.12.2022 um 17:55 Uhr

Am Freitag, den 09.12.2022 gegen 17:55 Uhr versuchten unbekannte Täter im Fasanenweg in Oberliederbach einen Rollladen an einer Terrassentür aufzubrechen. Die Täter wurden durch die Hauseigentümer dabei gestört, sodass diese in unbekannte Richtung davonliefen. Durch die Hauseigentümer handelte es sich um mindestens zwei männliche Personen. Eine weitere Täterbeschreibung ist nicht bekannt.

Hinweise zu dem oder den Tätern können der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Telefonnummer 06196-2073-0 gemeldet werden.

3. Taschendiebstahl - Schwalbach am Taunus, Marktplatz, Freitag, den 09.12.2022 um 11:00 Uhr

Am Freitagvormittag wurde in Schwalbach am Taunus, auf dem Marktplatz, die Geldbörse aus der Manteltasche des Geschädigten entwendet. Während sich der Geschädigte auf dem Wochenmarkt befand, griff eine unbekannte Person, in einem unbeobachteten Moment, in die Jackentasche des Geschädigten und entnahm die Ledergeldbörse. In der Geldbörse befanden sich Bargeld, sowie diverse Karten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, sollten sie etwas Verdächtiges wahrgenommen haben.

Auch hier erbittet die Kriminalpolizei Hinweise unter der Telefonnummer 06196-2073-0.

4. Diebstahl von Geldbörse - Kriftel, Kapellenstraße, Freitag, 09.12.2022, um 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Am Freitag, von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr, wurde eine Geldbörse aus einem Hausflur in Kriftel weggenommen. Der Geschädigte legte die Geldbörse für einen kurzen Zeitpunkt in der Kapellenstraße in den Hausflur. Unbekannte begaben sich durch eine offenstehende Eingangstür und entnahmen die dort kurzzeitig abgelegte Geldbörse. In der Geldbörse befanden sich mehrere Karten und 180,- Euro Bargeld.

Hinweise können der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192-2079-0

