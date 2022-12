PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Polizisten von berauschtem 38-Jährigen angegriffen +++ Kriminalpolizei sucht Geschädigten nach versuchtem Raub in S-Bahn +++ Unfall mit mehreren Verletzten in Hofheim

Hofheim (ots)

1. Berauscht Polizeibeamte angegriffen,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Frankfurter Straße / Wiesbaden, Rheingauviertel, Donnerstag, 08.12.2022, ab 21:00 Uhr

(jn)Ein 38-jähriger Mann aus Hofheim hat am Donnerstagabend durch sein Verhalten die Polizei auf den Plan gerufen, wobei er die eingesetzten Polizisten dann auch körperlich attackierte. Um kurz nach 21:00 Uhr meldete sich ein Bekannter des 38-Jährigen bei der Polizei, da sich dieser nach der Einnahme von berauschenden Mitteln sehr sonderbar benehme. Demnach wäre er desorientiert und habe sich sämtliche Kleidung ausgezogen. In der Folge wurde ein Rettungswagen sowie die Polizei zum Einsatzort in der Frankfurter Straße entsandt, um den 38-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus zu verbringen. Dort wurde der Mann zunehmend aggressiver, so dass er letztlich gefesselt werden musste, wogegen er sich mit Schlagen, Treten, Beißen und Spucken zur Wehr setzte. Dabei wurden eine Polizeibeamtin sowie ein Polizeibeamter verletzt. Beide konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Indes musste sich der 38-Jährige, gegen den nun unter anderem wegen tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte ermittelt wird, einer Blutentnahme unterziehen.

2. Geschädigter nach versuchtem Raub in S-Bahn gesucht, Hochheim am Main, Bahnhof, Donnerstag, 08.12.2022, 22:56 Uhr

(jn)In einer S-Bahn zwischen Frankfurt und Wiesbaden kam es am späten Donnerstagabend zu einem versuchten Raub, bei dem ein bisher unbekannter Mann von einem 28-jährigen geschlagen wurde. Um kurz vor 23:00 Uhr soll der 28-Jährige, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, den bis dato unbekannten Fahrgast aufgefordert haben, ihm Geld zu geben. Als dieser ablehnte, schlug der Räuber auf ihn ein und ließ erst von ihm ab, als zwei Fahrkartenkontrolleure auf den Vorfall aufmerksam wurden. In dem Zusammenhang richteten sich die weiteren Aggressionen gegen die beiden Kontrolleure, welche ebenfalls angegriffen wurden. In Hochheim konnte der 28-Jährige von herbeigerufenen Beamten der Bundespolizei sowie der Polizeidirektion Main-Taunus festgenommen werden. Er wurde zur Ausnüchterung in das Wiesbadener Polizeigewahrsam gebracht.

Die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis sucht nun nach dem Geschädigten des versuchten Raubüberfalles. Er sowie weitere Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Fahrzeugaufbrecher in Eschborn zugange, Eschborn, Bettina-von-Arnim-Straße / Ludwig-Erhard-Straße, Donnerstag, 08.12.2022, 22:30 Uhr bis Freitag, 09.12.2022, 07:40 Uhr

(fh)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Fahrzeugaufbrecher in Eschborn zugeschlagen. In der Nacht machten sich die Unbekannten in der Bettina-von-Arnim-Straße an einem geparkten BMW X6 zu schaffen. Nachdem sie die Alarmanlage des Fahrzeugs sabotiert hatten, öffneten sie den Innenraum des Pkw und entwendeten das Lenkrad sowie den Tachometer. Nur einige Straßen entfernt wurden in derselben Nacht zwei weitere Fahrzeuge aufgebrochen. In der Ludwig-Erhard-Straße betraten Diebe zwischen 05:20 Uhr und 05:45 Uhr ein Firmengrundstück und brachen dort einen abgestellten Mercedes Sprinter auf. Aus dem Fahrzeuginneren stahlen sie anschließend zwei Mobiltelefone und traten die Flucht an. In der unmittelbaren Umgebung, einige Häuser weiter, konnte eine Streifenwagenbesatzung ein weiteres aufgebrochenes Fahrzeug feststellen. Bei einem geparkten Taxi hatten die Täter eine Scheibe eingeschlagen und den Innenraum durchwühlt. Gestohlen wurde nach Rücksprache mit dem Verantwortlichen nichts.

In allen drei Fällen nimmt die Polizeistation Eschborn Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Opel nach Einbruch gestohlen,

Kriftel, Frankfurter Straße, Donnerstag, 08.12.2022, 16:30 Uhr bis Freitag, 09.12.2022, 06:30 Uhr

(jn)Von dem Bauhofgelände in der Frankfurter Straße in Kriftel haben Unbekannte seit Donnerstagnachmittag einen weißen Opel Combo-C-Van gestohlen. Zunächst verschafften sich der oder die Täter auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu der Garage des Bauhofs und flüchteten kurze Zeit später mit dem älteren Wagen, an dem die amtlichen Kennzeichen MTK-GW 102 montiert waren.

Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Pkw werden von der Polizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0

5. Handwerkerfahrzeug angegangen,

Flörsheim am Main, Alleestraße, Nacht zum Freitag, 09.12.2022

(jn)In der Nacht zum Freitag wurde in Flörsheim Werkzeug gestohlen, welches auf der Ladefläche eines Transporters weggeschlossen war. Die unbekannten Täter näherten sich dem auf einem Hotel-Parkplatz in der Alleestraße abgestellten Ford Transit, brachen die verschlossene Metallkiste auf der Ladefläche auf und entwendeten Werkzeug im Wert von etwa 5.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

6. Versuchter Einbruch in Restaurant,

Kelkheim (Taunus), Frankenallee, Mittwoch, 07.12.2022, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 08.12.2022, 10:00 Uhr

(jn)In Kelkheim hatten es unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag auf ein Restaurant in der Frankenallee abgesehen. Mit einem Hebelwerkzeug machten sie sich an der Tür zu schaffen, scheiterten allerdings und flüchteten unverrichteter Dinge. Bei dem Einbruchsversuch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

7. Fahrzeug überschlägt sich nach Auffahrunfall, Kriftel, Elisabethenstraße, Donnerstag, 08.12.2022, 17:27 Uhr

(jn)Drei verletzte Personen, mehrere Zehntausend Euro Sachschaden sowie eine Vollsperrung sind die Bilanz eines schweren Auffahrunfalles, der sich am frühen Donnerstagabend in unmittelbarer Nähe der Hofheimer Polizeistation ereignete. Um 17:27 Uhr befuhr ein 81-jähriger Mann aus Hofheim die Elisabethenstraße von Richtung Zeilsheim kommend in Fahrtrichtung Schmelzweg. Zeitgleich war eine 55-jährige BMW-Fahrerin aus Langen vor dem Ford in gleicher Fahrtrichtung unterwegs. Im Verlauf der Fahrt beabsichtigte sie, nach links in den Schmelzweg einzubiegen, wofür sie sich links einordnete und die Geschwindigkeit reduzierte. Dies übersah der nachfolgende 81-Jährige und kollidierte mit hoher Geschwindigkeit mit dem Heck des BMW, woraufhin sich der Ford des Seniors überschlug und erst auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Sowohl der 81-Jährige als auch seine Beifahrerin und die 55-jährige Fahrerin des BMW mussten mit teils schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Derweil wurde die Fahrbahn für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis etwa 18:50 Uhr zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Beide Fahrzeuge, an denen ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro entstand, wurden abgeschleppt.

8. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Mittwoch: L3265, Sportplatz Weilbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

