POL-MTK: Bankfiliale im MTZ nach Geldautomatensprengung erheblich beschädigt

Hofheim (ots) - 1. Sachschaden bei Brand in Kleingartenverein, Hattersheim am Main, Eddersheim, Neue Heimat, Montag, 05.12.2022, 22:15 Uhr (jn)In Hattersheim kam es am Montagabend zu einem Brand in einem Schrebergarten, bei dem ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand. Verletzt wurde niemand. ...

