POL-MTK: Brand in Eddersheimer Schrebergarten +++ Festnahme nach versuchtem Raub in Flörsheim +++ Autoteile in Kelkheim entwendet +++ Fußgängerin in Hattersheim schwerverletzt

Hofheim (ots)

1. Sachschaden bei Brand in Kleingartenverein, Hattersheim am Main, Eddersheim, Neue Heimat, Montag, 05.12.2022, 22:15 Uhr

(jn)In Hattersheim kam es am Montagabend zu einem Brand in einem Schrebergarten, bei dem ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Gegen 22:15 Uhr hatten Anwohner das Feuer im Bereich der Straße "Neue Heimat" in Eddersheim entdeckt und die Rettungsleitstelle angerufen. Bei Eintreffen am Einsatzort hatte sich das Feuer bereits auf eine zweite Gartenparzelle ausgebreitet, so dass letztlich zwei Holzverschläge durch die Flammen beschädigt wurden. Eine Zeugin berichtete von zwei dunkel gekleideten Personen, welche aus Richtung des Brandortes gekommen waren und in Richtung "Neue Heimat" rannten. Ob die beiden im Zusammenhang mit der Entstehung des Feuers stehen, ist noch unklar. Aktuell geht die Polizei von einer vorsätzlichen Tat aus. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer werden von dem Kommissariat für Branddelikte bei der Kriminalpolizei in Sulzbach geführt.

Hinweise zu dem Vorfall oder auch zu den zwei flüchtenden Personen werden unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen.

2. Tatverdächtiger nach Raub festgenommen, Idstein / Flörsheim / Raunheim, Freitag, 02.12.2022 bis Sonntag, 04.12.2022

(jn)Im südhessischen Raunheim wurde am Sonntag ein 30 Jahre alter Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zuvor mehrere Raubstraftaten begangen zu haben. Bereits am Wochenende kam es in Idstein zu zwei Überfällen auf Tankstellen, bei denen eine vierstellige Bargeldsumme erbeutet wurde. Am Sonntagmorgen versuchte ein Räuber dann in Flörsheim, eine Wettannahmestelle in der Kapellenstraße zu überfallen. Gegen 08:30 Uhr hatte er, den Angaben des 26-jährigen Geschädigten zufolge, versucht, das Gebäude zu betreten. Als der maskierte Unbekannte bereits dabei scheiterte, ergriff er noch vor Eintreffen der Polizei die Flucht. Nur kurze Zeit später kam es im südhessischen Raunheim zu einem weiteren Raubversuch. Hier konnte ein tatverdächtiger, 30 Jahre alter Mann aus Idstein bei der anschließenden Flucht gestellt und daraufhin festgenommen werden. Ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge kommt er als Täter für alle vier beschriebenen Taten in Betracht. Hierzu dauern die Ermittlungen derzeit noch an.

3. Fahrzeugteile vom Autohausgelände gestohlen, Kelkheim (Taunus), Münster, Dieselstraße, Samstag, 03.12.2022, 14:00 Uhr bis Montag, 05.12.2022, 08:56 Uhr

(jn)Autoteile im Wert von knapp 10.000 Euro haben unbekannte Täter zwischen Samstagmittag und Montagmorgen im Kelkheimer Stadtteil Münster gestohlen. Zur Tatzeit betraten die Diebe das Gelände eines Autohauses in der Dieselstraße und beschädigten zunächst ein Fenster eines Mercedes GLE, um den Wagen zu öffnen. Anschließend öffneten die Unbekannten die Motorhaube und demontierten Stoßstange, Kühlergrill und die Scheinwerfer, bevor sie mit ihrer Beute flüchteten. Bei der Tat entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Versuchter Einbruch in Lokal,

Kriftel, Frankfurter Straße, bis Montag, 05.12.2022, 11:30 Uhr

(jn)In den vergangenen Tagen sind unbekannte Täter beim Versuch, in eine Krifteler Bar einzubrechen gescheitert. Mit einem unbekannten Werkzeug hatten der oder die Täter versucht, die Eingangstür des in der Frankfurter Straße gelegenen Lokals gewaltsam zu öffnen. Aufgrund einer weitreichenden Sicherung der Tür, blieben sämtliche Hebelversuche vergeblich, woraufhin die Unbekannten flüchteten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einige Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

5. Angetrunken Unfall verursacht - Fußgängerin schwerverletzt, Hattersheim am Main, Hofheimer Straße, Montag, 05.12.2022, 17:32 Uhr

(jn)Bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Montagabend in Hattersheim hat eine angetrunkene, 79-jährige Autofahrerin eine 22-Jährige schwer verletzt. Um 17:32 Uhr befuhr die 79-Jährige aus Frankfurt die Hofheimer Straße in Fahrtrichtung Mainzer Landstraße, als die Seniorin mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi kollidierte. Zeitgleich beabsichtigte die 22-Jährige in diesen Audi einzusteigen. Die Fußgängerin wurde von dem Audi der 79-Jährigen erfasst, über die Motorhaube ihres Pkw geschleudert und landete auf dem Bürgersteig. Sie erlitt multiple, jedoch ersten Erkenntnissen nach nicht lebensgefährliche Verletzungen, die zunächst an der Unfallstelle und im Anschluss stationär in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Im Kontext des Zusammenpralls wurde darüber hinaus der Audi der Geschädigten auf einen ebenfalls am Fahrbahnrand geparkten Opel geschoben. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt, die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch unklar. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich zudem Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung der Unfallverursacherin. Deshalb wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von über 0,5 Promille zeigte.

6. Verstöße bei Kontrollen festgestellt, Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Casteller Straße, Montag, 05.12.2022, 15:00 Uhr bis 22:05 Uhr

(jn)Polizistinnen und Polizisten haben am Montag im Rahmen von Verkehrskontrollen zahlreiche Verkehrsteilnehmer überprüft und mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ab 15:00 Uhr wurden Autofahrerinnen und Autofahrer ins Visier genommen, die auf der Casteller Straße unterwegs waren. Neben des Verdachtes einer Urkundenfälschung wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie zwei Verstößen gegen das Kraftfahrsteuergesetz und weitere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In einem Fall wurde nach Rücksprache mit der Frankfurter Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe mehrerer Hundert Euro erhoben, da der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte. Darüber hinaus wurden zahlreiche Fahrtauglichkeits-, Atemalkohol und Drogenvortests durchgeführt, die erfreulicherweise allesamt negativ bzw. unauffällig waren.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell