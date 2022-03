POL-WHV: Diebstahl einer Waschmaschine - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - Unbekannte Täter gelangten am Montag, den 28.02.2022, gegen 03.30 Uhr in die Räumlichkeiten eines Orthopädiegeschäftes in der Werfstraße und entwendeten u.a. Werkzeug. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte ...

