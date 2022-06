Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall zwischen Linienbus und Pkw - Drei Verletzte

Gummersbach (ots)

Zwei Schwer- und eine Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus am Dienstagmittag (7. Juni) auf der Gelpestraße in Gummersbach - Niedergelpe. Ein 65-Jähriger aus Lüdenscheid fuhr um 12.35 Uhr mit seinem VW aus Marienheide kommend in Richtung Niedergelpe. In einer Kurve geriet sein Auto auf die Gegenfahrbahn, wo es gegen einen entgegenkommenden Linienbus prallte. Bei dem Unfall zogen sich der Fahrer des Pkw als auch seine 66-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen zu. In dem Linienbus befand sich zur Unfallzeit nur ein Fahrgast, eine 48-jährige Frau. Diese zog sich leichte Verletzungen zu. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Bus und der Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Gelpestraße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

