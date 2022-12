PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Schadensträchtiger Fahrzeugteilediebstahl +++ Einbruch in Eschborn +++ Diesel auf Baustelle gestohlen +++ Unfallflucht in Eppstein

Hofheim (ots)

1. Weiterer Diebstahl von Fahrzeugteilen, Kelkheim (Taunus), Münster, Zeilsheimer Straße, Montag, 05.12.2022, 18:30 bis Dienstag, 06.12.2022, 09:00 Uhr

(jn)Nach dem Diebstahl hochwertiger Autoteile im Verlauf des Wochenendes in Kelkheim, ereignete sich in der Nacht zum Dienstag eine vergleichbare Tat auf einem anderen Kelkheimer Firmengelände. Auch hier erbeuteten die Diebe Fahrzeugteile im Wert von etwa 10.000 Euro und hinterließen einen Sachschaden an dem Pkw. Zwischen 18:30 Uhr und 09:00 Uhr betraten die Täter das in der Zeilsheimer Straße gelegene Gelände und zerschlugen das Fenster eines Mercedes GLE. Im Anschluss wurde die Motorhaube geöffnet und Stoßstange, Kühlergrill und die Scheinwerfer demontiert sowie abtransportiert. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen.

2. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Eschborn, Zeilsheimer Straße, Dienstag, 06.12.2022, 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(jn)In der Zeilsheimer Straße in Eschborn sind unbekannte Täter im Verlauf des Dienstages in eine Gemeinschaftsunterkunft eingebrochen und haben mehrere technische Geräte entwendet. Zwischen 07:00 Uhr und 17:00 Uhr nutzten die Täter die arbeitsbedingte Abwesenheit der Bewohner des Wohnhauses und verschafften sich gewaltsam Zutritt. In dem Tatobjekt wurden mehrere Schlafräume durchsucht und Mobiltelefone, Tablets sowie Bargeld gestohlen. Der Gesamtschaden wird mit 1.500 Euro beziffert.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Diesel abgezapft und gestohlen,

Eschborn, Niederhöchstadt, Steinbacher Straße, Montag, 05.12.2022, 18:00 Uhr bis Dienstag, 06.12.2022, 06:30 Uhr

(jn)Auf einer Baustelle in Eschborn kam es in der Nacht zum Dienstag zum Diebstahl von mehreren Hundert Litern Diesel. Zwischen 18:00 Uhr und 06:30 Uhr betraten die Unbekannten das Gelände in der Steinbacher Straße in Niederhöchstadt, wo sie die Tankdeckel zweier Bagger öffneten. Anschließend wurden die Tanks der zwei Fahrzeuge entleert und etwa 500 Liter Kraftstoff entwendet.

Hinweise bitte an die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

4. Land-Rover beschädigt und weitergefahren, Eppstein, Vockenhausen, Goldbachstraße, Dienstag, 06.12.2022, 17:25 Uhr bis 18:50 Uhr

(jn)Bei einer Verkehrsunfallflucht in Eppstein-Vockenhausen ist am Dienstagabend ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro entstanden. Der Halter eines Land-Rover hatte sein Fahrzeug um 17:25 Uhr in der Goldbachstraße abgestellt. Als er um 18:50 Uhr zurückkehrte, fielen ihm Beschädigungen an seinem Pkw auf, die augenscheinlich das Ergebnis einer Unfallflucht waren.

Die Unfallfluchtgruppe der Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen werden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell