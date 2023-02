Polizei Braunschweig

POL-BS: Brandstiftung in Lamme

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Lamme,

05.02.2023, 20.00 Uhr

Ein Schuppen neben einer Kindertagesstätte geriet in Brand.

Am Sonntagabend wurde die Polizei zu einem Brand in Lamme gerufen. Ein Holzschuppen, der als Lager für aussortierte Gegenstände gedient hatte, geriet aus ungeklärter Ursache in Brand. Der Schuppen befand sich außerhalb der Umzäunung und war für jedermann frei zugänglich. Durch die Feuerwehr konnte verhindert werden, dass der Brand auf das Gebäude der Kindertagesstätte übergreift.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell