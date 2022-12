POL-HX: Zusammenstoß beim Abbiegen

Bad Driburg (ots) - Auf einem Betriebsgelände in Bad Driburg-Herste hat am Dienstag, 13. Dezember, ein Mitarbeiter gegen 9.30 Uhr einen unbekannten Gegenstand entdeckt. Der verrostete Gegenstand aus Metall lag auf dem Boden hinter einem Altmetall-Container und erinnerte an einen Sprengkörper. Der Mitarbeiter verständigte zunächst die Polizei, die den Kampfmittelräumdienst hinzuzog und den Fundort an der ...

mehr