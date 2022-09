POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisste Seniorin aus Empelde wohlbehalten angetroffen

Hannover (ots) - Die Polizei sucht seit Dienstag, 06.09.2022, nach der vermissten Waltraud R. aus dem Ortsteil Empelde. Letztmalig wurde sie gegen 14:20 Uhr in Empelde an der Haltestelle Schilfweg gesehen, wie sie in einen Linienbus einstieg. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe. Nach bisherigen Erkenntnissen meldete ein Mitarbeiter eines ...

mehr