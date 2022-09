Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat Waltraud R. (85) aus Empelde gesehen?

Hannover (ots)

Die Polizei sucht seit Dienstag, 06.09.2022, nach der vermissten Waltraud R. aus dem Ortsteil Empelde. Letztmalig wurde sie gegen 14:20 Uhr in Empelde an der Haltestelle Schilfweg gesehen, wie sie in einen Linienbus einstieg. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen meldete ein Mitarbeiter eines Seniorenpflegeheims an der Nenndorfer Straße gegen 15:30 Uhr die 85-Jährige als vermisst. Sie stieg nachweislich gegen 14:20 Uhr in den Bus der Linie 129 an der Haltestelle Schilfweg in Empelde ein. Dieser Bus endet gegen 14:25 Uhr an der Haltestelle Mühlenberger Markt in Hannover-Ricklingen. Ob sie dort oder an einer der drei Haltestellen vorher ausgestiegen ist, ist nicht bekannt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Person. Da die Vermisste an Demenz erkrankt ist und orientierungslos ist, kann die Polizei nicht ausschließen, dass sich die Person in einer hilflosen Lage befindet.

Waltraud T. ist circa 1,60 Meter groß, hat eine schlanke/hagere Gestalt, hat weiße, kurze Haare und einen gebeugten Gang. Sie trägt ein rotes Oberteil und führt einen Rollator bei sich.

Zeugen, die Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort von Waltraud T. geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Ronnenberg unter der Rufnummer 05109 - 5170 zu melden. /bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell