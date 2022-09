POL-H: Zeugenaufruf: 80-Jähriger bei Unfall in Thönse verstorben

Hannover (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag, 04.09.2022, in der Calenberger Neustadt an einem abgestellten Pkw ein Feuer gelegt. Das Auto ging in Flammen auf, die zudem auf einen daneben abgestellten Pkw übergriffen. Beide Fahrzeuge wurden vollständig zerstört, ein drittes wurde durch die ...

mehr