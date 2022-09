POL-H: Zeugenaufruf: 23-jähriger Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Am Dienstagnachmittag, 30.08.2022, ist eine Fußgängerin gegen 15:00 Uhr in der Hannoverschen Straße in Misburg-Nord durch eine Kollision mit einem flüchtigen Radfahrer schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Nach aktuellen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Südstadt ...

mehr