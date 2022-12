Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Panzergranate gefunden - und kontrolliert gesprengt

Bad Driburg (ots)

Auf einem Betriebsgelände in Bad Driburg-Herste hat am Dienstag, 13. Dezember, ein Mitarbeiter gegen 9.30 Uhr einen unbekannten Gegenstand entdeckt. Der verrostete Gegenstand aus Metall lag auf dem Boden hinter einem Altmetall-Container und erinnerte an einen Sprengkörper.

Der Mitarbeiter verständigte zunächst die Polizei, die den Kampfmittelräumdienst hinzuzog und den Fundort an der Industriestraße großräumig absperrte. Experten des Kampfmittelräumdienstes Westfalen-Lippe identifizierten den Gegenstand schließlich als Panzergranate. Sie wurde vor Ort kontrolliert gesprengt.

Die Kreispolizeibehörde Höxter ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Frage ist, woher die Granate stammt und wer sie dort abgelegt hat. Hinweise von möglichen Zeugen werden erbeten unter Telefon 05271/9620. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell