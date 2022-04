Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Drogen statt Kaffee - Mann versteckt Marihuana und Amphetamine in Thermobecher

Erfurt (ots)

Mit insgesamt 11,3 Gramm Marihuana und 9,8 Gramm Amphetaminen erwischten Zöllner des Hauptzollamtes Erfurt einen 41-jährigen Mann auf dem Rastplatz "Thüringer Tor Süd" nahe Gotha.

Am Dienstagnachmittag kontrollierten Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Erfurt nahe Gotha einen polnischen Pkw, der von Polen aus in Fahrtrichtung Frankfurt am Main unterwegs war. Bei der Befragung nach mitgeführten verbrauchsteuerpflichtigen oder zollrechtlich überwachten Waren gab der Fahrer des Pkw an, lediglich einige Zigaretten mit sich zu führen. Die explizite Frage nach Betäubungsmitteln verneinte er. Nachdem die Beamten den Mann gebeten hatten, sein Auto zu entladen, versuchte dieser einen Thermobecher, welcher sich vorher noch versteckt unter dem Beifahrersitz befunden hatte, unbemerkt zu seinen übrigen Gepäckstücken zu stellen. Und dies nicht ohne Grund, wie sich herausstellte: In dem Becher konnten die Beamten mehrere in Aluminiumfolie verpackte Päckchen mit Amphetamin sowie Marihuana sicherstellen. Neben den Betäubungsmitteln stellten die Kontrolleure ebenfalls Utensilien zum Konsum fest. Vor Ort leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Original-Content von: Hauptzollamt Erfurt, übermittelt durch news aktuell