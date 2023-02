Polizei Braunschweig

POL-BS: Öffentlichkeitsfahndung

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Raabestraße, 29.01.2023, 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr

Auffinden eines Säuglings

Am Sonntagabend bemerkte eine 60-jährige Braunschweigerin auf ihrem Heimweg eine auffällige grüne Einkaufstasche vor einem Mehrfamilienhaus in ihrem Wohnviertel. Bei genauerer Betrachtung stellte sie fest, dass sich in der Tasche etwas bewegte. Beim Nachschauen fand sie einen neugeborenen männlichen Säugling darin. Er war in Decken und Laken eingewickelt. Dabei lag ein handgeschriebener Zettel, auf dem darum gebeten wurde, den Säugling in die Babyklappe zu bringen. Sie nahm das Baby mit in ihre Wohnung und verständigte den Rettungsdienst. Das Baby kam anschließend ins Krankenhaus und ist wohlauf.

Die Polizei sucht nun nach der Person, die den Säugling vor dem Haus abgestellt hat, sowie nach Zeugen, die Hinweise auf die grüne Einkaufstasche geben können. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurden nun Bilder durch eine Richterin am Amtsgericht zur Veröffentlichung freigegeben. Auf den Bildern sind die Einkaufstasche und mehrere Laken zu sehen, in die der Säugling eingewickelt war.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell