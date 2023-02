Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trickdiebstahl in Gaststätte

Zweibrücken (ots)

Zeit: 24.02.2023, 19:45 Uhr - 19:55 Uhr

Zwei bislang unbekannte männliche Personen näherten sich am 24.02.2023 zwischen 19:45 Uhr und 19:55 Uhr dem 61-jährigen Gast des Restaurants in der Bitscher Straße 28 in Zweibrücken, welcher seine Geldbörse zum Bezahlen rausholte. Nachdem die zwei Täter ihn in ein Gespräch verwickelt und daraufhin das Restaurant schnellen Schrittes wieder verlassen hatten, bemerkte der 61-Jährige, dass seine Geldbörse fehlte. In dieser befand sich unter anderem 90 Euro Bargeld. Die Schadenshöhe liegt etwa bei 150 Euro. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: Männliche Person, ca. 30-35 Jahre, ca. 170 cm groß, südeuropäisches Aussehen, schwarzer 3-Tagebart, trug einen großen schwarzen Hut, einen langen, dunklen Mantel, dunklen Pullover, dunkle Jeans

Täter 2: Männliche Person, ca. 25-30 Jahre, ca 175 cm groß, südeuropäisches Aussehen, weiße Basecap, schwarze Jacke, beige Hosen

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell