POL-BN: Bornheim-Sechtem: Zwei versuchte Raubdelikte - Polizei fahndet nach unbekanntem Radfahrer

Bonn (ots)

Am Donnerstagabend (02.02.2023) wurden der Bonner Polizei innerhalb kurzer Zeit zwei versuchte Raubdelikte in Sechtem gemeldet. Um 18:15 Uhr stieg eine 43-jährige Frau in der Straße Münstergarten aus einem Bus und ging in Richtung ihrer Wohnanschrift. In Höhe des dortigen Kindergartens hielt plötzlich ein Radfahrer neben ihr und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe ihres Rucksacks. Die Frau schrie laut und rannte davon. Den Unbekannten nahm sie nicht mehr wahr. Zu Hause angekommen verständigte sie mit einer Nachbarin die Polizei.

Den unbekannten Radfahrer beschrieb sie als etwa 30 Jahre alt, mit schlanker Statur, dunkler Jacke, Mund-Nasen-Schutz und schwarzem Fahrrad.

Kurz darauf, gegen 18:25 Uhr, kam es auf der Keldenicher Straße zu einem weiteren versuchten Straßenraub. Hier hielt ebenfalls ein Mann auf einem schwarzen Fahrrad neben einer 35-jährigen Fußgängerin, zeigte einen messerähnlichen Gegenstand vor und wollte die Herausgabe einer Handtasche erzwingen.

Die Geschädigte rannte daraufhin in Richtung Bahnhof, wo sie bereits Passanten beobachten konnte. Dem Tatverdächtigen, der als etwa 1,75-1,80 m groß, 25-30 Jahre alt, mit schmaler Statur sowie mit dunklem Schal, dunkler Hose sowie Kapuzenjacke mit schwarz-weißem Fell bekleidet beschrieben wird, gelang unbeobachtet die Flucht. Nach derzeitigem Sachstand ist von einem Tatzusammenhang auszugehen. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zum Antreffen des Mannes.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat den beschriebenen Radfahrer im Tatzeitraum in Sechtem beobachtet? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

