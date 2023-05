Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 02.05.2023

PI Leer/Emden (ots)

++In Wohnhaus eingebrochen++Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht++

Rhauderfehn - In Wohnhaus eingebrochen

Gestern sind Unbekannte in der Zeit von 14 Uhr bis 22:20 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Untenende eingedrungen und haben einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet. Nach dem ersten Stand der Ermittlungen gelangten die Täter durch den Garten an das Gebäude und warfen ein Fenster zu einem Hauswirtschaftsraum ein, um in das Haus zu gelangen. Hier entwendeten sie eine Geldbörse mit Bargeld. Die Polizei in Leer bittet Hinweisgeber und Zeugen um Kontaktaufnahme.

Bunde - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Bereits am Freitag kam es in der Zeit von 14:45 Uhr bis 15:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes und einer Drogerie in der Neuschanzer Straße. Ein weißer Renault Megane wurde im Bereich der Fahrerseite im hinteren Bereich des Radkastens und des Fahrzeughecks durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem Megane wurde roter Fremdlack festgestellt. Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Zaun beschädigt - Zeugen gesucht

Bereits vom 19.04.2023 bis zum 21.04.2023 wurde ein Zaun in der Althusiusstraße durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem erst kürzlich errichteten Zaun entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei in Emden nimmt Hinweise entgegen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell