Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 01.Mai 2023

PI Leer / Emden (ots)

++ Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss ++ Verkehrsunfall ++ Aufbruch eines Staubsaugerautomaten ++ Sachbeschädigung ++

Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Moormerland - Gegen Mitternacht ist eine 63-jährige mit ihrem Pkw Mitsubishi am Samstag in der Gorch-Fock-Str. nach links von der Fahrbahn abgekommen und hat dort einen Sperrpfosten beschädigt. Zuvor hat die Moormerländerin bereits einen Gartenzaun in der Friedrich-Ebert-Str. beschädigt und ist weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Beamten haben die Fahrerin dann antreffen können und einen Alkoholgehalt von 2,20 Promille festgestellt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Hesel - Gegen 14:00 Uhr hat am Sonntag ein 29-jähriger einen VW von einem Grundstück fahren wollen und ist mit hoher Geschwindigkeit rückwärts gegen ein Metalltor gefahren. Anschließend hat er die Örtlichkeit verlassen. Kurz darauf ist der Wagen wieder zum Ort des Geschehens gefahren worden. Der 29-jährige saß nun jedoch auf dem Beifahrersitz, während ein 28-jähriger den VW lenkte. Während der Unfallverursacher einen Alkoholgehalt von 1,14 Promille hatte wurde bei dem aktuellen Fahrer ein Wert von 1,84 Promille festgestellt. Beide Beteiligten haben zudem keinen Führerschein. Blutproben wurden entnommen und dementsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Schaden wird auf ca. 5500 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall

Rhauderfehn - Ein 21-jähriger aus Papenburg befuhr die Landesstr. am Sonntag gegen 13:30 Uhr in Richtung Langholt. Kurz hinter der Freitagstr.-Süd kam er aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Während der Pkw Totalschaden erlitt blieb der Fahrer unverletzt. Der Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Aufbruch eines Staubsaugerautomaten - Zeugen gesucht

Leer - Am Sonntag haben unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden einen Staubsaugerautomaten einer SB-Autowaschanlage in der Deichstr. aufgehebelt und etwas Münzgeld entwendet. Während das Diebesgut in einem zweistelligen Betrag geschätzt wird beläuft sich der entstandene Schaden auf ca. 3000 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Leer - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Infotafel am Deich in der Noortmer Chaussee aus der Befestigung gerissen und über einen Zaun geworfen. Der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

