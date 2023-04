POL-LER: Pressemeldung vom 30.04.2023

PI Leer/Emden (ots) - ++Geldbörsendiebstahl++Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem nicht versicherten Pkw++Unfall auf der Autobahn++ Hesel - Geldbörsendiebstahl Bereits am Dienstag den 25.04.2023 kam es in einem Lebensmitteldiscounter in der Straße "Im Brink" zu dem Diebstahl einer Geldbörse, welche in einem Jutebeutel mitgeführt wurde. Unbekannte Täter entwendeten ...

