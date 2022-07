Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Hilfeleistungseinsatz am Samstag

Bild-Infos

Download

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Samstag, 02.07.2022 um 19:35 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in der Wilhelm-Großjohann-Straße alarmiert. Ein aufmerksamer Anwohner hatte aus einem Walnussbaum ein knackendes Geräusch wahrgenommen und daraufhin den Notruf verständigt. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und der Baum von oben kontrolliert. Hier konnte ein gebrochener Ast festgestellt werden, welcher noch im Baum hing. Da dieser allerdings nicht erreicht werden konnte und auch keine Gefahr von ausging, da dieser nur auf eine Grünfläche stürzen würde, wurde die Einsatzstelle mit Flatterband abgesperrt und am Montag wird der Eigentümer verständigt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz wurde nach 30 Minuten beendet.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell