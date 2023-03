Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Müllwerker von Pkw bedrängt - Zeugen gesucht

Meerbusch (ots)

Am Dienstag (21.03.)entleerte gegen 14:00 Uhr ein 60-jähriger Mitarbeiter eines Entsorgungsunternehmens auf dem Hohegrabenweg in Meerbusch-Büderich die Mülltonnen der dortigen Häuser. Hierfür musste das Entsorgungsfahrzeug am rechten Fahrzeugrand halten. Durch die Enge der Fahrbahn war es den Fahrzeugen hinter dem Entsorger nicht möglich, an diesem an der dortigen Stelle vorbeizufahren. Es bildete sich eine kleinere Schlange Wartender.

Einem Fahrer platzte der Geduldsfaden. Dieser scherte mit seinem dunkelblauen SUV aus und fuhr über den Gehweg an den wartenden Pkw und dem Müllentsorger vorbei. Auf dem Gehweg befand sich aber noch der 60-jährige Müllwerker. Rücksichtlos setzte der Geländewagenfahrer seine Fahrt fort und berührte den Arbeitenden mit seinem Fahrzeug am Bein. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann glücklicherweise nicht verletzt. Der Verkehrsrowdy flüchtete, ohne sich um das Geschehene zu kümmern.

Der Fahrzeugführer konnte wie folgt beschrieben werden: Es habe sich um einen Mann im Alter von 55 bis 65 Jahren mit sehr kurzen grauen Haaren, fast hin zur Glatze, gehandelt. Der Brillenträger habe ein hellblaues Hemd mit Krawatte getragen.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für diesen Vorfall. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 zu melden.

