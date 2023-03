Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mülleimer geraten in Brand - Wer kann Hinweise geben?

Dormnagen (ots)

Aus bislang ungeklärten Gründen geriet am späten Mittwochabend (22.03.), gegen 21:00 Uhr, der Inhalt zweier Mülleimer auf dem Schulhof an der Bahnhofstraße in Brand.

Die Flammen wurden durch Kräfte der Feuerwehr gelöscht.

Ob es sich um vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung handelt und ob Jugendliche, die sich in der Nähe aufgehalten haben sollen, mit dem Vorfall in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell