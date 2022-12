Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Für Tabak und Geld: Kiosk-Einbrecher gehen durch Türen und Wände

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag, 8. Dezember, in einen Kiosk an der Knopsstraße im Stadtteil Westend eingebrochen und haben Bargeld und Tabak entwendet. Um sich Zutritt zu verschaffen, haben sie nicht nur mehrere Türen aufgebrochen, sondern auch ein Loch in eine Wand geschlagen.

Die Tat ereignete sich zwischen 20 Uhr und 7 Uhr morgens. Der oder die Täter gelangten zunächst durch die Haustür in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses, in dessen Erdgeschoss sich der Kiosk befindet. Von dort öffneten sie zwei Türen gewaltsam. An einer Metalltür scheiterten ihre Aufbruchsversuche. Dort schlugen die Täter ein Loch in die danebenliegende Rigipswand. Durch das Loch in der Wand gelangten sie in die angrenzenden Lager- und Verkaufsräume des Kiosks. Aus der Kasse nahmen sie eine dreistellige Summe Bargeld. Des Weiteren entwendeten sie mehrere Dosen mit Zigarettentabak. Mit ihrer Beute entkamen die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die etwas von der Tat mitbekommen haben. Diese nimmt sie unter der 02161-290 entgegen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell