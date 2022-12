POL-MG: Einbruch in Kanzlei

Mönchengladbach (ots) - Zwei noch unbekannte Täter sind am Donnerstag, 8. Dezember, um 0.32 Uhr in ein Handy-Geschäft an der Hindenburgstraße in Gladbach eingebrochen und haben einige Smartphones entwendet. Die Täter benutzten einen Nothammer, um eine Glasscheibe am Eingang des Ladenlokals einzuschlagen. Durch das so entstandene Loch gelangten sie auf die ...

