Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Handy-Geschäft - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Zwei noch unbekannte Täter sind am Donnerstag, 8. Dezember, um 0.32 Uhr in ein Handy-Geschäft an der Hindenburgstraße in Gladbach eingebrochen und haben einige Smartphones entwendet.

Die Täter benutzten einen Nothammer, um eine Glasscheibe am Eingang des Ladenlokals einzuschlagen. Durch das so entstandene Loch gelangten sie auf die Verkaufsfläche, wo sie Glasvitrinen mit dem Nothammer zertrümmerten. Sie nahmen eine noch unbekannte Anzahl an Smartphones heraus und flüchteten damit.

Das Geschäft verfügt über eine Alarmanlage, die einen Hinweis auf das Handy des Geschäftsinhabers veranlasste. Dieser verständigte sofort die Polizei. Ein Diensthund nahm am Einsatzort die Fährte der beiden Einbrecher auf. So konnte die Polizei einen Teil des Fluchtweges rekonstruieren, den die Täter nahmen: Er führte von der Hindenburgstraße über die Franz-Gielen-Straße zur Goebenstraße.

Die Polizei fahndete erfolglos nach den Einbrechern. Sie bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges mitbekommen haben, sich unter der 02161-290 zu melden. (jn)

