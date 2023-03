Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 17-Jährige von Fahrrad gestoßen - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Samstag (18.03.), gegen 20:20 Uhr, fuhr eine 17-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Straße "Am Krausenbaum" in Richtung Bergheimer Straße, als ihr ein ihr unbekannter Mann entgegenkam. Dieser soll sie unmittelbar vom Fahrrad gestoßen haben, sodass sie die Kontrolle über ihr Zweirad verlor, über den Bordstein auf die Fahrbahn fuhr und mit einem geparkten PKW zusammenstieß. Dabei verletzte sie sich leicht, am PKW entstand ein leichter Sachschaden.

Der Unbekannte entfernte sich in Richtung Jülicher Landstraße, ohne sich weiter um das Geschehen zu kümmern. Er soll circa 35 Jahre alt und etwa 185 Zentimeter groß gewesen sein, trug schwarze Kleidung und einen Rucksack.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für diesen Vorfall. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 zu melden.

