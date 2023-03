Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher entkommen mit Tresor

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

In der Nacht von Dienstag (21.03.) auf Mittwoch (22.03.), in der Zeit zwischen 20:30 Uhr bis 06:00 Uhr in der Früh, verschafften sich Einbrecher Zutritt in eine Doppelhaushälfte der Saarbrückener Straße in Neuss. Die Täter hebelten hierfür eine Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnräume des Hauses.

Zielstrebig suchten diese ein Arbeitszimmer auf, um dort einen Tresor aus einem Schrank zu entwenden. Anschließend entkamen die Diebe mit dem nicht befestigten Safe. Während die Tat geschah, schlief der 78-jährige Hausbewohner nichtsahnend nur einen Raum weiter.

Der Geschädigte berichtete bei Anzeigenaufnahme, dass man bei ihm am Dienstagabend (21.03.) "Sturm" geklingelt habe. Er habe aber nicht auf das Schellen reagiert. Ob ein Zusammenhang mit der Tat besteht, ist nun Ermittlungssache.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Hinweise auf den oder die Tatverdächtigen geben? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell