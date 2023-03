Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schlägereien am Ostwall und an der Von-Werth-Straße

Grevenbroich (ots)

In Grevenbroich kam es am Montagabend (20.03.) gleich zwei Mal zu körperlichen Auseinandersetzungen. Dabei wurden drei Mitglieder einer Familie verletzt.

Gegen 20:25 Uhr gerieten zunächst mehrere Personen am Ostwall in Streit. Was mit gegenseitigen Beleidigungen begann, endete wenig später in einer handfesten Schlägerei. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen von einer größeren Personengruppe auch Steine und ein Holzpflock als Wurfmaterial eingesetzt worden sein. Eine 39 Jahre alte Frau und ihre 18 und 21 Jahre alten Söhne erlitten Verletzungen. Die Grevenbroicherin wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert, bei ihren Söhnen war eine sofortige medizinische Versorgung nicht erforderlich. Einsatzkräfte konnten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen acht Personen antreffen und deren Personalien feststellen. Ein 19 Jahre alter Heranwachsender aus Grevenbroich gilt bislang als Tatverdächtiger.

Nur wenig später gegen 21:15 Uhr rückten Einsatzkräfte dann zur Von-Werth-Straße aus. Eine Gruppe von fünf Personen war neuerlich mit Faustschlägen und einem Schlagstock auf das Brüderpaar losgegangen. Die Personalien von fünf Personen wurden aufgenommen. Zwei 16 und 19 Jahre alte Grevenbroicher, ebenfalls Brüder, gelten derzeit als Tatverdächtige. Da sich unter den Aggressoren auch wieder der Angreifer der ersten Attacke befand, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich übernommen. Zeugen der Auseinandersetzungen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

