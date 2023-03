POL-NE: Zwei Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Dormagen (ots) - Langfinger machten sich in der Zeit von Donnerstag (16.03.) auf Freitagmorgen (17.03.) an gleich zwei Schulen in Dormagen zu schaffen. Um sich Zutritt ins Innere zu verschaffen, hebelten Diebe in der Zeit zwischen 16:00 Uhr Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen 05:10 Uhr gleich mehrere Fenster der Christoph-Rensing-Grundschule in Dormagen auf. In der Schule zog sich die Spur der Verwüstung weiter fort. Hier öffneten die Täter gewaltsam mehrere Türen und ...

