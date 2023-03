Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Einbrüche in Schulen

Dormagen (ots)

Langfinger machten sich in der Zeit von Donnerstag (16.03.) auf Freitagmorgen (17.03.) an gleich zwei Schulen in Dormagen zu schaffen.

Um sich Zutritt ins Innere zu verschaffen, hebelten Diebe in der Zeit zwischen 16:00 Uhr Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen 05:10 Uhr gleich mehrere Fenster der Christoph-Rensing-Grundschule in Dormagen auf. In der Schule zog sich die Spur der Verwüstung weiter fort. Hier öffneten die Täter gewaltsam mehrere Türen und Schränke. Die betroffenen Räumlichkeiten wurden durch die Einbrecher durchwühlt.

Ebenso geschehen an der Tannenbusch-Grundschule in Dormagen-Delhoven. In der Zeit zwischen Donnerstag 20:00 Uhr bis zum Freitagmorgen 05:40 Uhr hebelten Diebe hier ein Fenster auf und entwendeten aus dem dahinter befindlichen Raum mehrere elektronische Geräte.

Das zuständige Kriminalkommissariat 25 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es werden Zeugen gesucht. Wer kann Hinweise auf den Tatverdächtigen geben? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

