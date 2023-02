Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin

Neuss (ots)

Am Dienstag (21.02.). gegen 17 Uhr, klingelten drei Unbekannte an der Wohnungstür einer Seniorin am Grefrather Weg und behaupteten, die Heizung kontrollieren zu müssen. Einer der drei verwickelte die Neusserin in ein Gespräch, während die zwei anderen sich in das Badezimmer, die Küche und den Keller begeben wollten. Nach kurzer Zeit wurde die Seniorin jedoch misstrauisch und wollte die Polizei rufen, woraufhin sich das Trio entfernte. Dabei nahmen sie auch zwei Debitkarten sowie Bargeld mit, wie die lebensältere Frau anschließend feststellen musste.

Einer Anwohnerin waren die drei unbekannten Tatverdächtigen ebenfalls aufgefallen; unter anderem, weil sie "unglaubwürdig freundlich" gewesen seien und ihr das Gespräch mit der Seniorin seltsam erschien. Sie informierte die Polizei.

Das Trio kann wie folgt beschrieben werden: Alle drei wurden auf etwa Mitte 30 geschätzt und sollen zwischen 170 und 175 Zentimeter groß gewesen sein. Zwei trugen schwarze Kleidung, einer hatte ein pinkes Hemd an.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell