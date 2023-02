Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebstahl auf Friedhof - Wer hat etwas beobachtet?

Dormagen (ots)

Am Dienstag (21.02.) erhielt die Polizei Kenntnis von beschädigten Gräbern auf dem Friedhof an der Mathias-Giesen-Straße in Dormagen.

Unbekannte hatten, in einem Zeitraum von Mittwoch (15.02.), 18 Uhr, bis Dienstag (21.02.), etwa 9 Uhr, insgesamt 21 Gräber beschädigt, indem sie an diesen sowohl die Zierbuchstaben als auch Kreuze entfernten und mitnahmen.

Das Kriminalkommissariat 25 bittet um Zeugenhinweise.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

