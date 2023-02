POL-NE: Auto unter Carport brennt vollständig aus - Wer kann Hinweise geben?

Neuss (ots) - Ein 44 Jahre alter Mann aus Neuss wurde am Sonntagnachmittag (19.02.), gegen 16:45 Uhr, in einem Erste-Klasse-Abteil der S 11 von einem Randalierer angegriffen und leicht verletzt. Das Opfer hatte den Unbekannten zuvor aufgefordert, beleidigende Äußerungen zu unterlassen. An der Haltestelle Neuss-Süd an der Bergheimer Straße ergriff der Unbekannte ...

