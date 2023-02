Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dank Zeugenhinweisen - Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Dieseldiebstahl

Dormagen (ots)

Ein aufmerksamer Zeugen beobachtete am Montag (21.02.), gegen 21:20 Uhr, auf der Neusser Straße in Dormagen eine männliche Person, die offensichtlich aus einem geparkten LKW Kraftstoff abfüllte. Da sich die Person, nachdem sie den Zeugen offenbar bemerkt hatte, von dem LKW entfernte, beobachtete der Zeuge die Person aus sicherer Entfernung weiter und konnte sie so der hinzugerufenen Polizei übergeben. Hier erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann, ein 52-jähriger Dormagener, sich aus dem geparkten LKW unerlaubt Diesel abzapfte. Seine Kleidung und mitgeführte Handschuhe rochen nach Treibstoff. An dem geparkten LKW konnten entsprechende Utensilien wie Kanister und Schläuche aufgefunden werden, offensichtlich wurden bereits ca. 50 Liter Treibstoff abgefüllt und zum Transport vorbereitet. Da der Tatverdächtige keinerlei Ausweisdokumente bei sich hatte, wurde zur sicheren Identitätsfeststellung seine Wohnanschrift aufgesucht. Ebenso konnte im Rahmen der Fahndung das Fahrzeug des Tatverdächtigen aufgefunden werden. In diesem befanden sich sein Ausweis und auf ihn ausgestellte Führerscheine unterschiedlicher Ausstellernationen. Die verschiedenen Führerscheine und das Fahrzeug wurden durch die Polizei sichergestellt.

Der 52-jährige Dormagener muss sich jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls und Urkundenfälschung verantworten.

Das Kriminalkommissariat 14 in Neuss hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell