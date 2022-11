POL-UL: (GP) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und der Polizei: Mutmaßlicher Räuber in Untersuchungshaft

Ulm (ots) - In der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 19.30 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster an einem Haus in der Schönblickstraße auf. Sie stiegen ein und durchwühlten Schränke. Brauchbares fanden sie in den Zimmern wohl nicht. Die Polizei Geislingen (07331/93270) nahm die Ermittlungen auf. Spezialisten sicherten ...

