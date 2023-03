Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrerin nach Verkehrsunfall verletzt

Grevenbroich (ots)

Am Samstag (18.03.), gegen 22 Uhr, befuhr ein 72 Jahre alter Mann aus Grevenbroich mit seinem Mercedes die Zehntstraße in Fahrtrichtung Poststraße. Nach ersten Erkenntnissen wollte er eine 18-jährige Fahrradfahrerin überholen, als diese gerade nach links in die Pastor-Dehnert-Straße abbiegen wollte. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem die Fahrradfahrerin verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad und auch an dem Mercedes entstand ein Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat 1 übernommen.

