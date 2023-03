Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 62-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Kaarst (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam am Freitag (17.03.), gegen 14:45 Uhr, ein 62-jähriger Korschenbroicher an der Kreuzstraße in Kaarst mit seinem Wagen von der Straße ab, touchierte einen Strommast, einen PKW, einen Zaun und mehrere Hecken und kam schließlich in einem Vorgarten zum Stillstand.

Der 62-Jährige hatte mit seinem Ford die Kreuzstraße in Richtung Hasselstraße befahren und die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Ein Rettungswagen brachte den lebensgefährlich verletzten Korschenbroicher in ein Krankenhaus.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war zur Sicherung von Unfallspuren im Einsatz.

Die Unfallursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die das Verkehrskommissariat 1 übernommen hat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell