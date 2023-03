POL-NE: Ruhestörung führt Polizei zu Cannabisplantage

Neuss (ots) - Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schlugen mindestens sechs Einbrecher am späten Mittwochabend (15.03.), gegen 23:45 Uhr, die Fensterscheibe an einem Geschäft an der Moselstraße ein. Die Unbekannten stiegen durch das Loch in der Scheibe in das Geschäft und entwendeten sechs hochwertige E-Bikes in einem mittleren, fünfstelligen Gesamtwert. Zur Täterbeschreibung kann lediglich gesagt werden, dass die ...

