Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 30.06.2022, hat ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer in WT-Tiengen einen Verkehrsunfall verursacht. Der 45 Jahre alte VW-Fahrer geriet gegen 19:00 Uhr beim Rechtsabbiegen in die Ostpreußenstraße zu weit nach links und touchierte einen an die Einmündung heranfahrenden Audi eines 60-jährigen. An den beiden Autos entstand leichter Sachschaden von je ca. 500 Euro. Der VW-Fahrer stand mutmaßlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alcomatentest ergab rund 2,7 Promille. Eine Blutprobe folgte. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

