POL-FR: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Ein Unbekannter nutzte wohl das Unwetter aus um am Donnerstag, 30.06.2022, in dem Zeitraum zwischen 16.10 Uhr, bis 16.25 Uhr, ein schwarzes E-Bike der Marke Bulls zu stehlen. Das E-Bike stand im Sarasinweg und war an einem Fahrradständer angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt über 6.000 Euro. Bei dem Unbekannten soll es sich um eine männliche ...

