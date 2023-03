Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerverletzter nach Verkehrsunfall - Verursacher flüchtig

Neuss (ots)

Am 17.03.2023 kam es gegen 21:25 Uhr auf der Friedrichstraße in Neuss zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem roten Kleinwagen, vermutlich dreitüriger Opel, die Friedrichstraße aus Richtung Friedrich-Ebert-Platz und bog an der Einmündung nach links in die Erftstraße ab, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Es kam zum Zusammenstoß mit einem 58jährigen Neusser, der mit seinem Kraftrad KTM aus Richtung Zollstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Platz fuhr. Der Kradfahrer war nach dem Verkehrsunfall zunächst vor Ort nicht ansprechbar. Er wurde vor Ort von einer Zeugin und im weiteren Verlauf von den eintreffenden Rettungskräften medizinisch versorgt und im Anschluss schwerverletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Nach Zeugenaussagen flüchtete der Unfallverursacher ohne anzuhalten und entfernte sich dabei mit seinem PKW mit hoher Geschwindigkeit über die Erftstraße in Richtung Kanalstraße. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Die Friedrichstraße wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für ca. 1 Stunde zwischen Promenadenstraße und Breitestraße komplett gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat Neuss. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter den 02131-300-0 bei der Polizei zu melden.

