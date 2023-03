Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Jüchen und Versuch in Neuss

Jüchen (ots)

Am Donnerstag (16.03.) kehrte das 56-jährige Opfer eines Einbruchs gegen 21:00 Uhr nach Hause zurück und stellte fest, dass Schränke geöffnet und offensichtlich durchsucht wurden. Sie hatte gegen 10:00 Uhr ihr Haus an der Garzweiler Allee verlassen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte Zugang zum Haus und entwendeten Schmuck. Wie die unbekannten Täter in das Haus gelangten ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen beim Kommissariat 14 in Neuss.

Kein Erfolg hatten unbekannte Täter an einem Wohnhaus an der Straße Pomona in Neuss. Hier versuchten Unbekannte in der Zeit von 14:40 Uhr bis 19:45 Uhr offensichtlich zunächst eine Terrassentür aufzuhebeln. Da dieses misslang nahmen die Täter einen Stein und versuchten die Scheibe der Tür einzuwerfen. Nachersten Erkenntnissen blieb es bei einem Einbruchsversuch, die Täter entfernten sich letztlich ohne in das Haus einzudringen und ohne Beute.

In beiden Fällen sucht das Kriminalkommissariat Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich unter der 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei rät: Sichern Sie nicht nur Ihre Fenster vom Keller bis zum Erdgeschoss, sondern auch alle anderen Fenster, die über Anbauten und Balkone erreichbar sind. Schieben Sie Einbrechern den sprichwörtlichen "Riegel vor!". Lassen Sie sich kostenlos und herstellerneutral von den Experten der Polizei zu den Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten (Telefon: 02131 300-0). Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell