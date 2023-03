Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Duo bestiehlt Taxifahrer - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Sonntag (19.03.), gegen 16:30 Uhr, hatte ein Taxifahrer seinen Wagen an einem Parkplatz am Europadamm geparkt und stand an seinem Kofferraum, als er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen und nach dem Weg gefragt wurde. Während er ihm Auskunft gab, bemerkte er, dass sich augenscheinlich ein zweiter Unbekannter im Bereich der geöffneten Fahrertüre des Taxis aufhielt und kurz darauf schnell in Richtung eines Spielplatzes rannte. Sein Kompagnon folgte ihm umgehend. Der Taxifahrer musste feststellen, dass ihm nun die Geldbörse fehlte. Er informierte die Polizei und erstattete Anzeige.

Der Unbekannte, der ihn angesprochen und so abgelenkt hatte, soll etwa 30 bis 32 Jahre alt und circa 190 Zentimeter groß gewesen sein. Er soll einen Bart gehabt haben und war bekleidet mit einer braunen Jacke, einer blauen Jogginghose und weißen Sneakern. Sein Begleiter soll ebenfalls etwa 30 bis 32 Jahre alt gewesen sein. Er war jedoch nur circa 160 bis 165 Zentimeter groß und soll eine schwarze Hose sowie einen weißen, um die Hüfte gebundenen Pulli getragen haben. Das Erscheinungsbild der beiden wirkte auf den Zeugen "arabisch".

Das Kriminalkommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell