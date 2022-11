Polizei Hamburg

POL-HH: 221128-2. Polizei durchsucht Wohnung in Hamburg-Billstedt nach mehrfachen Tankbetrügereien

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: Januar bis November 2022

Tatorte: Hamburger Stadtgebiet

Polizisten haben am vergangenen Freitag (25.11.2022) eine Wohnung in Hamburg-Billstedt durchsucht. Das dort wohnende Brüderpaar wird verdächtigt, mit einem noch unbekannten Dritten seit Anfang des Jahres mindestens 85 Tankbetrüge mit einem Schaden von über 18.000 Euro begangen zu haben.

Eine Ende April erstattete Strafanzeige nach mehreren Fällen im Hamburger Norden und Osten hatte die Ermittlungen des zuständigen LKA 164 (Region Mitte II) ins Rollen gebracht. In deren Verlauf ergaben sich den Kriminalbeamten Hinweise auf 85 Tankbetrügereien, für die der 20-jährige Deutsche, sein 29 Jahre alter, serbischer Bruder sowie der noch Unbekannte in Betracht kommen.

Für ihre Taten, von denen verschiedenste Tankstellenbetreiber betroffen sind, nutzten die Verdächtigen nach jetzigem Stand der Ermittlungen acht Fahrzeuge, an denen sie mehr als ein Dutzend verschiedene Kennzeichen anbrachten.

Am frühen Freitagmorgen vollstreckten die Ermittler mit Unterstützung von Beamten des Polizeikommissariats 42 den seitens der Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkten Durchsuchungsbeschluss für eine Mehrfamilienhauswohnung in der Siedlung Mümmelmannsberg. Hierbei stellten sie Beweismittel sicher. Der in der Wohnung angetroffene Heranwachsende wurde nach der Durchsuchung mangels Haftgründen entlassen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des LKA 164 dauern an.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell