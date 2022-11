Polizei Hamburg

POL-HH: 221128-1. Zeugenaufruf nach Einbruch in Tabakladen in Hamburg-Langenhorn

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: 27.11.2022, 02:00 Uhr bis 28.11.2022, 01:08 Uhr; Tatort: Hamburg-Langenhorn, Langenhorner Markt

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte bei einem Einbruch am Einkaufszentrum Langenhorn Markt einen Tresor erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatten sich die unbekannten Täter in der Nacht zu Sonntag über die Gebäuderückseite zunächst Zutritt zu einem Biomarkt verschafft und waren von dort mittels eines Wanddurchbruchs in den Tabakladen eingedrungen. Dort erbeuteten sie einen Tresor mit Bargeld. Als sie in der Nacht zu Montag ein zweites Mal an den Tatort zurückkehrten und Tabakwaren entwendeten, kam es zur Alarmauslösung.

Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, in deren Verlauf jedoch keine Tatverdächtigen angetroffen werden konnten.

Das örtliche Einbruchsdezernat (LKA 142) hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Angaben den Tätern machen können oder über das Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell