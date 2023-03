Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Neuss, Grevenbroich und Jüchen - Polizei registriert acht Taten

Neuss, Grevenbroich, Jüchen (ots)

Neuss

In Neuss kam es in der Zeit von Donnerstagabend (16.03.) bis Samstagmorgen (18.03.) zu vier Wohnungseinbrüchen.

Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Wallrafstraße wurde am späten Donnerstagabend (16.03.), gegen kurz vor Mitternacht, durch das Bellen ihres Hundes aufgeschreckt. Als die Seniorin die Haustür öffnete, um nach dem Rechten zu sehen, bemerkte sie zwei schlanke, dunkel gekleidete Person in Richtung Preußenstraße davongehen. Erst am nächsten Tag bemerkte die Frau zwei Hebelspuren an ihrer Haustür und verständigte die Polizei. Ob die Personen in Zusammenhang mit der Tat stehen oder ob es sich bei ihnen um potenzielle Zeugen handelt, ist bislang unklar.

Bargeld, Schmuck und mehrere hochwertige Uhren erbeuteten ungebetene Gäste, während die Bewohner eines Reihenhauses an der Straße "Am Röttgen" nicht zu Hause waren. Die Täter hatten am Freitagabend (17.03.), in der Zeit von 18:15 bis 20:45 Uhr, eine Terrassentür aufgebrochen und die Wohnung nach Wertsachen durchsucht. Hinweise auf die Unbekannten liegen bislang nicht vor.

Auch die Bewohner eines Reihenhauses an der Eichenallee mussten nach ihrer Rückkehr am Freitagabend (17.03.) den Diebstahl von Bargeld, Schmuck, Herrenbekleidung und mehrerer Modellautos beklagen. Einbrecher hatten eine Terrassentür aufgehebelt und mehrere Räume des Hauses auf der Suche nach der Beute durchwühlt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 18:00 bis 23:00 Uhr.

In der Zeit von Freitag (17.03.), 12:00 Uhr, bis Samstag (18.03.), 09:30 Uhr, hebelten Einbrecher das Küchenfenster einer Doppelhaushälfte an der Viersener Straße auf und stiegen in die Wohnung ein. Um den Tatort wieder zu verlassen, öffneten die Unbekannten mit einem aufgefundenen Schlüssel die versperrte Haustür und entfernten sich in unbekannte Richtung. Durchsuchungsspuren im ganzen Haus zeugen von Anwesenheit der Ganoven, Angaben zu möglichem Diebesgut liegen der Polizei bislang noch nicht vor.

Grevenbroich

In Grevenbroich kam es in den zurückliegenden Tagen zu drei Wohnungseinbrüchen.

Am Freitag (17.03.), in der Zeit von 07:45 bis 12:00 Uhr, schoben Einbrecher zunächst einen Rollladen einer Doppelhaushälfte an der St. Johannisstraße nach oben und hebelten anschließend das dahinterliegende Fenster auf. Die Unbekannten öffneten bei ihrer Suche nach Wertsachen zahlreiche Schubläden und Schränke. Angaben zum möglichen Diebesgut lagen zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme durch die Kripo noch nicht vor.

Die Wohnung eins Mehrfamilienhauses an der Uhlandstraße wurde in der Zeit von Donnerstag (16.03.), 23:00 Uhr, bis Freitag (17.03.), 17:00 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Unbekannte hatten erfolglos versucht, eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss aufzuhebeln.

Drei hochwertige Uhren erbeuteten Unbekannte am Freitag (17.03.), in der Zeit von 12:00 bis 24:00 Uhr, in einem Einfamilienhaus an der Hibiskusstraße. Der Hausbewohner hatte beim Weggehen die Eingangstür nur zugezogen. Am Tatort konnten die aufnehmenden Beamten dann auch keine der oftmals typischen Einbruchspuren vorfinden. Wie die Diebe ins Haus gelangt sind, ist nun Teil der Ermittlungen.

Jüchen

In Jüchen kam es am Freitag (17.03.), in der Zeit zwischen 10:00 bis 12:00 Uhr zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte hatten das Fenster eines Einfamilienhauses an der Straße "Lindenhof" eingeschlagen und in der Wohnung einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss veröffentlicht am ersten Werktag der Woche ein "Einbruchsradar". Es handelt sich dabei um eine Übersichtskarte, auf der die Taten der vergangenen Woche dargestellt werden. Sie finden das Einbruchsradar unter: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/einbruchsradar.

