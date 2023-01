Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ohne Führerschein und mit Drogen unterwegs

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Ein 18-jähriger aus Arnsberg steht in Verdacht, ein Auto ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen gefahren zu haben. Heute Morgen gegen 04:15 Uhr kontrollierten Polizisten das Fahrzeug in Arnsberg auf der Clemens-August-Straße. Als sie das Auto anhielten, verließ der Beifahrer des Pkw fluchtartig das Auto und rannte vor den Polizisten weg. Eine Fahndung nach dem Beifahrer wurde sofort eingeleitet, verlief aber bis jetzt ohne Erfolg. Der Beifahrer soll ca. 175-180 cm groß gewesen sein und südländisch ausgesehen haben. Er hatte schwarze, kurze Haare und war mit einem schwarzen Kapuzenpulli und einer schwarzen Hose bekleidet und trug eine schwarze Bauchtasche. Der Fahrer des Autos konnte die erforderliche Fahrerlaubnis nicht nachweisen. Den Beamten fiel auf, dass der Mann augenscheinlich unter Drogen stand. Ein Drogen-Vortest verlief positiv, so dass er mit zur Polizeiwache musste. Ihm wurde dort eine Blutprobe entnommen. Bei der Durchsuchung des Autos konnte eine geringe Menge an Drogen aufgefunden werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der junge Mann das Auto seiner Mutter gefahren hat. Er steht in Verdacht , dass er das Auto unbefugt in Gebrauch genommen hat. Den 18-jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss, Besitz von Drogen sowie unbefugte Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeuges.

